1.6 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد» في 9 أشهر بنمو 162 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت «أدنوك للإمداد والخدمات» في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم، أي ما يعادل 0.23 درهم للسهم الواحد، وهو يمثل زيادة سنوية بنسبة 162% مقارنة بصافي الربح البالغ 635 مليون درهم المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 7.07 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة 49% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.33 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يمثل زيادة 124% على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 2.57 مليار درهم مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، وارتفعت هذه الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتبلغ 801 مليون درهم في الربع الثالث.

وحقق صافي الربح نمواً بنسبة 46% على أساس سنوي في الربع الثالث ليصل إلى 544 مليون درهم.

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إيرادات بلغت 4.35 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 108% على أساس سنوي، ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالاستحواذ الناجح على شركة «زاخر مارين انترناشيونال»، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، كما سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.36 مليار درهم، بزيادة 320% على أساس سنوي.

حقق قطاع الشحن البحري إيرادات بلغت 2.233 مليون درهم، بزيادة 1% على أساس سنوي، كما سجل قطاع الشحن أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 878 مليون درهم بزيادة 30% على أساس سنوي.

من جهة أخرى سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 492 مليون درهم. وحقق قطاع الخدمات البحرية أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 99 مليون درهم، بزيادة 8% على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز