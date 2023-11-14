«ماستركارد» تتعاون مع «دبي الإسلامي» في الدفع العابر للحدود

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «ماستركارد» شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، لإطلاق خدمات الدفع العابرة للحدود لتحويل الأموال بين طرفين، ومن شركة لأخرى. وتستفيد هذه الشراكة من خدمات ماستركارد العابرة للحدود، لتمكين البنك من توفير خدمات تحويل الأموال عبر قنواته الرقمية في الوقت الفعلي، ضمن ما يزيد على 40 دولة حول العالم.

ويوفر حلّ تحويل الأموال المدعوم من ماستركارد للأفراد والمؤسسات، إمكانية إرسال واستلام الأموال بشكل فوري حول العالم.

وتسهل خدمات ماستركارد العابرة للحدود حركة الأموال، ووصولها لأي مكان ضمن أكثر من 140 دولة حول العالم، وذلك من خلال شبكة اتصال آمنة ومتكاملة، تتيح العديد من الميزات التي تشمل تقديم أسعار صرف تنافسية، وتحويل المبلغ الكامل من دون خصومات، وإمكانية تتبع حالة الحوالة، فضلاً عن إمكانية الوصول لحوالي 95 % من الحسابات المصرفية حول العالم.

ويتيح هذا الحل المخصص للسوق المحلية، العديد من خيارات الدفع المبتكرة، التي تشمل الدفع عبر الحسابات المصرفية أو محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات. ويلبي هذا الحلّ أيضاً احتياجات الفئات غير المشمولة في الخدمات المصرفية، من خلال توفير إمكانية استلام الأموال النقدية ضمن عدد متزايد من المواقع، بما يصل إلى 350 ألف موقع حول العالم حالياً.

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