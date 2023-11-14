«أبوظبي الإسلامي» يدرج صكوكاً خضراء بـ500 مليون دولار في لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وكان المصرف قد أنهى بنجاح عملية إصدار هذه الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق بعد خمس سنوات، حيث قام المصرف بتسعير الصكوك الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 % سنوياً.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي ومحلي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز