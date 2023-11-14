«أومورفيا» تستحوذ على «ذا جوس سبا آند صالون»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة أومورفيا، المتخصصة في مجال العناية الشخصية والجمال، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاستحواذ على 100 % من سلسلة صالونات التجميل «ذا جوس سبا آند صالون»، في خطوة استراتيجية تتطلع من خلالها المجموعة إلى تعزيز مكانتها في قطاع العناية الشخصية والجمال. ويأتي هذا الاستحواذ تجسيداً لرؤية مجموعة أومورفيا الاستراتيجية للنمو من خلال تعزيز استثماراتها، ما يرسخ مكانتها في قطاع العناية الشخصية والجمال في دولة الإمارات.

وتأسست العلامة التجارية الشهيرة «ذا جوس سبا آند صالون» في العام 2005، حيث شقت طريقها بنجاح في قطاع العناية الشخصية والجمال ورسخت مكانة مميزة لها في هذا المجال من خلال تقديم تجارب جمال فاخرة للشريحة المجتمعية المتوسطة في السوق. وتنتشر فروع السلسلة في 10 مواقع استراتيجية في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولديها فريق عمل متخصص مكون من 172 موظفاً. ومن المتوقع أن تحقق هذه العلامة، بعد الاستحواذ، إيرادات بقيمة 29 مليون درهم.

وقال فارس الظاهري، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة أومورفيا: «يُشكل دمج «ذا جوس سبا آند صالون» في محفظتنا علامة فارقة في مسيرة أعمالنا، نظراً لأهميته في تعزيز مسار نمونا وتجسيده لالتزامنا الثابت بالمضي قدماً في تبوؤ مكانة مرموقة في قطاع العناية الشخصية والجمال في الشرق الأوسط. وبهذا الاستحواذ أصبحت محفظة أومورفيا تزخر بـ6 علامات تجارية مميزة، ولديها تواجد قوي في 82 موقعاً منتشراً في جميع أنحاء المنطقة».

تشمل عملية الاستحواذ العديد من الكيانات التابعة مثل «صالون جوس للتجميل» و«صالون جوس سبا» و«مركز جوس لاونج سبا آند بيوتي» و«جام صالون سابلايز» و«صالون أتيلييه هوماج للرجال» و«شركة أكيومن إنترناشيونال ليميتد» (هوماج).

تُولي مجموعة أومورفيا، التي تشتهر بعلامات تجارية رائدة مثل «تيبس آند توز» و«بيداشينج» و«جاز لاونج سبا» و«فيزيو»، أولوية قصوى للجودة والابتكار، ومن هنا جاء هذا التوافق الكبير بين «ذا جوس سبا آند صالون» والقيم الواضحة التي تتبناها مجموعة أومورفيا، إذ يطمح الجانبان لتقديم تجارب راقية ومميزة للمستهلكين. ومن المقرر أن تُخصص العائدات الناجمة عن هذا الاستحواذ لتنفيذ مبادرات استراتيجية مهمة، بما في ذلك التوسع المحتمل في الأعمال، وتنويع المنتجات والخدمات، وتوسيع نطاق العمليات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز