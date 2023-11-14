128 مليون درهم أرباح «دبي للتأمين» في 9 أشهر بارتفاع 75 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للتأمين تحقيقها نتائج مالية، فبلغت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 1.4 مليار درهم وذلك بزيادة مقدارها 77 % مقابل 793 مليون درهم عن الفترة نفسها لسنة 2022، كما بلغت أرباح الشركة الصافية حتى نهاية الربع الثالث المنتهي في سبتمبر الماضي ما قيمته 128 مليون درهم وبزيادة بلغت نسبتها 75% على الفترة نفسها من سنة 2022 والتي كانت قد بلغت 73 مليون درهم.

في حين بلغت الأرباح حسب قائمة الدخل الشامل 196 مليون درهم وبزيادة مقدارها 144 % مقابل 79 مليون درهم عن الفترة ذاتها من سنة 2022، أما موجودات الشركة، فقد بلغت 2.5 مليار درهم بزيادة قدرها 39% مقابل 1.8 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبالنسبة لحقوق المساهمين، فوصلت إلى 797 مليون درهم وبزيادة 22 %عن الفترة نفسها من سنة 2022 والتي كانت قد بلغت 651 مليون درهم.

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