78.9 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» بارتفاع 19 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية نتائجها المالية للربع الثالث، والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19.14 %، ليصل إلى 78.92 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بـ 66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وذلك نتيجة للمساهمات القوية من جميع خطوط الأعمال.

بلغت ربحية السهم للفترة 2.26 سنت مقارنة بـ 1.91 سنت للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من 2023 ما مقداره 261.29 مليون دولار مقابل 188.03 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة قدرها 38.96 %. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة الأشهر التسعة بنسبة 13.39 %، ليصل إلى 81.05 مليون دولار.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 994.17 مليون دولار في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض 0.24 % من 996.60 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022، وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 7.99 % إلى 10.54 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2023.

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