«عزيزي»: اكتمال مشروع عمبر بالفرجان بنسبة %46

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة عزيزي وصول أعمال الإنشاءات في مشروعها عنبر بمنطقة الفرجان إلى 46%. ويتألف المشروع، الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط، من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من سنة 2024. وفي أكتوبر الماضي، حققت عزيزي إنجازاً ملحوظاً ببيع جميع الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة.

واكتملت حتى الآن أعمال الهيكل بنسبة 99%، والطابوق 90%، والتكسية الداخلية بنسبة 79% ووصلت أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى 34%، وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى نسبة 33% والبلاط 6%، والأعمال الخارجية إلى نسبة 2%. واكتملت التشطيبات الإجمالية حتى الآن بنسبة 25%، مع زيادة مجمل القوى العاملة إلى 343 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: التقدم السريع الذي نحققه في عنبر يدل على التزامنا إكمال هذا المشروع قبل الموعد المحدد ومن المقرر اكتمال المشروع في الربع الثاني من سنة 2024.

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