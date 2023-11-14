30 الجاري موعد نهائي للتسجيل بجائزة الشارقة للتميز

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن تحديد يوم 30 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لاستقبال طلبات التسجيل في الجائزة بدورتها الجديدة لعام 2023،

وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة استطاعت أن ترسخ مكانتها كمحرك رئيس لنشر ثقافة التميز المؤسسي وإدارة الجودة الشاملة ضمن مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.

ويمكن للراغبين في المشاركة زيارة الموقع www.shjseen.ae، وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد الفئة المراد المشاركة بها، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة (للقطاع الخاص)، وبعد استلام طلب التسجيل ستتم مراجعته والرد بالبريد الإلكتروني بتأكيد الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة على طلب التسجيل، سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لتعبئته وتسليمه في الموعد النهائي.

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