3.6 مليارات درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال أكتوبر

المصدر: الشارقة - البيان

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أظهر «تقرير حركة التداولات العقارية لشهر أكتوبر» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تسجيل 3,798 معاملة تم إجراؤها بمختلف مدن الإمارة مع حجم تداول عقاري بلغ 3.6 مليارات درهم.

ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في معاملات البيع إلى 8.2 ملايين قدم مربعة خلال ذات الفترة. وشكل هذا نمواً تصاعدياً مقارنة بحركة التداولات العقارية في الإمارة خلال شهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ حجم التداول فيه 2 مليار درهم، تمت من خلال 2,519 معاملة.

وتعكس هذه النتائج ثقة المتعاملين في القطاع العقاري بالإمارة وقدرته على جذب المستثمرين وزيادة حجم استثماراتهم، وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها إمارة الشارقة. فيما أكد النمو العقاري خلال شهر أكتوبر 2023، على الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة، وتنوع الخيارات، والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين.

وأوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي، وصلت إلى 3,798 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 903 معاملات، بنسبة 23.8% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 356 معاملة بنسبة 9.4% من إجمالي المعاملات، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,539 معاملة ونسبتها 66.8% من العدد الكلي للمعاملات.

100 منطقة

جرت معاملات البيع في 100 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 279 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 289 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 335 معاملة.

مويلح التجارية تتصدر

أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 207 معاملات، تلتها منطقة الخان بـ 91 معاملة، ثم منطقة مزيرعة بـ 84 معاملة، ومنطقة تلال بـ 70 معاملة.

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