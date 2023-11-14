«دو» تتعاون مع «حيات للاتصالات» لتوفير محفظة من الخدمات المدارة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «حيات للاتصالات»، المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، في خطوة تستهدف توفير خدمات وحلول اتصال متطورة وتوسيع قدرات الشبكة.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في دو: سيمكّننا تعاوننا مع «حيات للاتصالات» من تعزيز قدرات شبكتنا، وتوفير حلول وخدمات اتصال مبتكرة، وتلبية متطلبات مختلف فئات عملائنا على نحو أكثر فاعلية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة رحلة الابتكار والمساهمة في رسم معالم مستقبل القطاع في الإمارات.

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