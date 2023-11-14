«تريستار» تطلق ثاني مشروع للطاقة الشمسية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مجموعة تريستار مشروعاً للطاقة الشمسية في دبي، بسعة 464 كيلوواط، في مستودعاتها المتخصصة داخل المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا). وهذا هو ثاني مشروع من نوعه تطلقه الشركة منذ عام 2021، بالشراكة مع توتال إنرجي.

ومع وجود 1190 لوحة كهروضوئية، فإن المحطة الجديدة لديها قدرة سنوية لتوليد 750 ميغاواط / ساعة من الكهرباء المتجددة، أي ما يعادل 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المنشأة. وسيحقق ذلك أيضاً انخفاضاً سنوياً قدره 318 طناً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 8200 شجرة سنوياً.

علامة فارقة

وقال يوجين م اين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار: «نسجل علامة فارقة جديدة في هذه الرحلة الانتقالية مع محطة ثانية للطاقة الشمسية في مبانينا، وتم تركيب أول مشروع للطاقة الشمسية لشركة تريستار في مستودع مكتبها الرئيسي في منطقة جبل علي الصناعية رقم 2 ولديه نظام ذروة 503 كيلو واط، وتم تجهيز المحطة بأكثر من 1200 لوحة كهروضوئية، وتولد أكثر من 800 ميجاوات ساعة من الكهرباء المتجددة كل عام، وتغطي أكثر من 95% من احتياجات المكتب الرئيسي من الكهرباء، كما أنه يقلل من البصمة الكربونية السنوية للشركة بحوالي 340 طناً، أي ما يعادل زراعة 9000 شجرة سنوياً».

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