1.75 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان في أكتوبر

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 1157 تصرفاً عقارياً خلال شهر أكتوبر بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار درهم وبنمو قياسي تجاوز 116 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، فيما قدر إجمالي حجم التداولات بـ1.1 مليار درهم، حيث شهدت «الحليو 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ55 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الأرقام الإيجابية المسجلة تؤكد مواصلة القطاع العقاري في عجمان أداءه التصاعدي الاستثنائي وتعكس المكانة الإقليمية والعالمية لإمارة عجمان على خريطة الاستثمار العقاري وتعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في سوق عجمان العقاري، في ظل ما يوفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 164 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 488 مليون درهم، وكان أعلى قيمة رهن بـ219 مليون درهم في منطقة «الجرف 1»، وجاء حي «الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية». كما تصدر مشروع «أبراج المدينة» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«مدينة الإمارات».

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