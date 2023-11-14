إعلان المرشحين لنهائي هاكاثون «إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة بايبت؛ ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن أسماء المرشحين النهائيين العشرة للهاكاثون، الذي ينظمه الجانبان تحت عنوان «إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية»، وتكشف هذه المسابقة عن إمكانات الشركات الناشئة في مجال الويب 3.0، والشركات الأخرى الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحثهم على استعراض قدراتهم في سوق الأصول الرقمية.

ومن بين 100 فريق تقدم للمسابقة وقع الاختيار على 10 فرق نظير عملهم المبتكر، ضمن العديد من قطاعات البلوك تشين، بما يشمل الألعاب المدعومة بالعملات الرقمية، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، وحلول البلوك تشين المستدامة، وسيقوم كل فريق من المرشحين باستعراض ابتكاره، خلال حفل خاص يقام في يوم 22 نوفمبر.

فرق

ويبتكر فريق EVA.IO نظاماً لامركزياً لتصنيف العملات الرقمية والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، بدعم من التعلم الآلي الخاضع للإشراف، في حين يعمل فريق Cyborg Network على رسم ملامح جديدة للحوسبة السحابية، ضمن شبكة البلوك تشين Polkadot، ويمنح Copin المستخدمين القدرة على الاستفادة من الرؤى المستقاة من أبرز المتداولين ضمن الشبكة، في حين يعتبر Pravica رائداً في البنية التحتية للمراسلة بين الأقران، عبر تقنية الويب 3.0، والبنى التحتية لتحويل القيمة.

حلول

ويقدم Top Ledger حلولاً لتحليل البلوك تشين على مستوى الشركات، بينما يجمع Edu3Labs بين التعليم والبلوك تشين لمنح تجربة تعليمية أكثر كفاءة، ويمثل فريق iTeller شركة تقدم منظومة عمل مباشرة ومجدية في مجال التقنيات المالية والعملات الرقمية، ويعمل فريق Timeswap على استشراف آفاق جديدة، من خلال بروتوكول لامركزي للإقراض والاقتراض.

ويوفر فريق Akka حلولاً عالية الكفاءة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لحركة الأصول عبر الشبكة، بينما يهدف DRIFE المدعو «Taxi 3.0» إلى تطوير مجال نقل الركاب التقليدي، وتتنافس الفرق المرشحة للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف من عملة USDT، بما يشمل جائزة نقدية تعادل قيمتها 50 ألف USDT، وجوائز إضافية تعادل قيمتها 50 ألف USDT، مثل الوصول إلى مسرع Brinc، ورخصة مجانية في مركز دبي للسلع المتعددة، وتدقيق العقود الذكية Hacken.

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