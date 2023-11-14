غرفة عجمان تكثف جهودها لدعم الصادرات الخدمية

المصدر: عجمان – وام

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أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الغرفة تكثف جهودها لدعم وتنمية الصادرات الخدمية التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، فتعمل الغرفة والدوائر المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المحلية الاقتصادية في الدولة، على تطوير وتنشيط هذا القطاع الحيوي، والخروج بإحصاءات دقيقة عن صادرات الخدمات للوقوف على فرص تطوير ونمو القطاع واستكشاف أسواق خارجية جديدة.

وأشار المويجعي إلى أن عجمان تمتلك ممكنات تنافسية كبيرة لزيادة إسهامها في نمو الصادرات الخدمية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والسياحة العلاجية وغيرها من المجالات.

وذكر أن جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 ونتائجها، تعد خريطة طريق لإطلاق مشروعات ومبادرات تنموية على المستويين المحلي والاتحادي، موضحاً أن غرفة عجمان بشكل خاص تستقي أهداف المرحلة المقبلة وتُحدث استراتيجيها بناءً على نتائج وتوجيهات الاجتماعات السنوية إلى جانب تطوير خدماتها وإطلاق مبادرات استباقية تواكب توجهات الدولة والإمارة الاقتصادية والاستثمارية.

من ناحية أخرى أكد عبدالله المويجعي، أن الغرفة تواصل تحضيراتها واستعداداتها بالتعاون مع أعضائها من منشآت القطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيُّر المناخ «COP 28» والإسهام في دعم جهود الدولة في العمل المناخي، مشيراً إلى أن الغرفة على استعداد لإيفاد مجموعة من موظفيها للتطوع والمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

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