«دي بي ورلد» تنقل 5 آلاف حاوية من محطاتها في أستراليا

المصدر: (دبي - البيان)

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استأنفت موانئ دبي العالمية – أستراليا «دي بي ورلد – أستراليا» العلميات في موانئ الشركة التابعة لها في أستراليا، أمس، بعد إجرائها اختبارات ناجعة للأنظمة الرئيسة لشبكتها وتوقعت نقل نحو 5 آلاف حاوية من المحطات الأسترالية الأربع التابعة لها.

وأوضحت الشركة في بيان أن استجابة التحقيق المستمر لحماية الشبكات والأنظمة قد تتسبب في حدوث بعض الاضطرابات المؤقتة الضرورية لخدماتها في الأيام المقبلة، فعدّت الشركة أنَّ التحقيق جزء منه هذه الاضطرابات، لاستئناف العمليات اللوجستية العادية على نطاق واسع.

وأكّدت استمرار العمل بشكل وثيق مع المنسق الوطني للأمن السيبراني، ومركز الأمن السيبراني الأسترالي، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والأمن السيبراني كلير أونيل، ووزيرة البنية التحتية والنقل.

وشددت أنَّ استئناف عمليات الموانئ لا يعني أن الحادث قد انتهى، ومن المرجح استمرار التحقيقات التي تجريها وأعمال المعالجة المستمرة لبعض الوقت.

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