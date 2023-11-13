«أوبك» تتوقع أداءً قوياً لاقتصاد الإمارات غير النفطي 2024

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أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أداء قوي من المتوقع استمراره العام 2024.

وتوقعت «أوبك»، في تقريرها لشهر نوفمبر، أمس، أن يستمر الاتجاه الصاعد في الأنشطة غير النفطية في دعم مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام القادم.

وأضافت أن فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات ستستمر في الازدياد، بدعم من تحسّن ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية.

وأشارت «أوبك» إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.7 في شهر أكتوبر من 56.7 في سبتمبر، مما يؤكد على الاتجاه التوسعي الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت المنظمة أن هذا الأداء يمثل أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.

وأوضحت أن قطاع السياحة، الذي يشكل حوالي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، استمر كذلك في تحقيق أداء قوي 2023. (فيينا - وام)

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