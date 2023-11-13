عبدالله بن طوق: «دبي للطيران» المنصة الأشهر عالمياً لاستكشاف أحدث اتجاهات صناعتي الطيران والفضاء

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن معرض دبي للطيران نجح في تعزيز تنافسيته كأحد أهم المعارض العالمية للطيران الذي يجمع قادة القطاع من رواد ومبتكرين ومصنعين ومستثمرين ومسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعاليات اليوم الأول من المعرض، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في «دبي وورلد سنترال»، بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي.

وأضاف معاليه أن المعرض أصبح المنصة الأشهر عالمياً لاستكشاف أحدث الاتجاهات المرتبطة بصناعتي الطيران والفضاء وعقد الصفقات والاتفاقيات والشراكات الأضخم في هذه الصناعة عالمياً، سواء فيما بين المؤسسات الحكومية وكذلك على صعيد الشركات والمستثمرين والمصنعين.

وذكر معاليه أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كوجهة عالمية للنقل الجوي من خلال ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة عبر 8 مطارات دولية تمثل ضمن المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 917 طائرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 53 شركة محلية لصيانة الطائرات و151 شركة أجنبية لصيانة الطائرات، و35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة و13 مؤسسات تدريبية للطيارين وأطقم الطائرات، و24 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.

ولفت معاليه أن الدولة تعمل حالياً على تطوير السياسات التي تدعم التحول نحو منظومة خضراء لقطاع الطيران المدني بما يتوافق مع الأهداف الوطنية والتزامنا الدولي بخفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران، مشيراً إلى أن معرض دبي للطيران في دورته هذا العام يضم أكثر من 1400 جهة عارضة تقدم أحدث التكنولوجيات العالمية المرتبطة بمجالات الاستدامة في مجال الطيران.

ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الدورة الحالية من معرض دبي تعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث المشاركة الدولية الواسعة من قبل شركات الطيران والمصنعين، حيث يشهد المعرض استعراض عدد من أحدث التقنيات التكنولوجية المتقدمة.

وتابع السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني مشاركة في المعرض من خلال جناح الهيئة الرئيسي وكذلك جناح IACT وهو الذراع التجارية للهيئة المختص بتقديم برامج التدريب واستشارات الطيران عبر مجموعة واسعة من الدورات التدريبية.

وأوضح أنه على مدار 5 أيام المعرض، ستقوم الهيئة بتوقيع أكثر من 15 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم مع دول ومؤسسات وشركات وطنية وشركات عالمية، ستخدم تطوير أطر جديدة لتوطيد أواصر التواصل مع مجتمع الطيران الدولي، وتعزيز أطر التعاون وتنمية خدمات النقل الجوي والارتقاء بها نحو آفاق أكثر تقدماً.

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