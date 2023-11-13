«هانيويل» توقع عقوداً بقيمة 10 مليارات دولار

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دبي - البيان

كشفت «هانيويل»، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطيران، أن وحدة الأعمال المتخصصة في مجال النقل الجوي المتقدم لديها، حازت على عقود تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وطورت الوحدة، منذ انطلاقها من أكثر من ثلاث سنوات، شراكات مهمة مع رواد القطاع، بما فيهم آرتشر أفييشن وليليوم وبايبستريل وسوبرنال وفيرتيكال ايروسبيس.

وقال ديفيد شيليدي نائب الرئيس والمدير العام لوحدة النقل الجوي المتقدم في «هانيويل»: لا يقتصر هذا الإنجاز على تحقيق رقم محدد فحسب، بل يؤكد أيضاً على رؤيتنا الراسخة لمستقبل قطاع الطيران والنقل الجوي المتقدم. ونحرص في «هانيويل» على إرساء معايير جديدة لخدمات السفر والتوصيل، ونتعاون مع شركائنا لاختصار وقت الرحلات الجوية، وتقديم خدمات شحن الطرود في اليوم نفسه لمختلف أنحاء العالم.

ونجحت «هانيويل» في دخول سوق النقل الجوي المتقدم، بفضل محفظتها الشاملة من المنتجات والحلول الجاهزة، حيث تمكنت من تطوير منتجات تغطي جميع أجزاء وعمليات الطائرة، وذلك استناداً إلى أجيال من الخبرة المتراكمة في مختلف قطاعات الطيران.

وتشمل محفظتها مجموعة من المنتجات المبتكرة، بدءاً من نظام «هانيويل أنثيم»، نظام إلكترونيات الطيران من الجيل الجديد، والمسؤول عن عمليات قمرة القيادة، وحلول الملاحة الإلكترونية، وأنظمة التشغيل المخصصة، التي تتيح التحكم الدقيق بالطيران، وتضمن الوثوقية اللازمة في أنظمة مركبات النقل الجوي المتقدم، ووصولاً إلى مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار.

من جانبه، قال إيف يمسي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة «ليليوم»: أرست تقنيات هانيويل الشاملة لجميع أجزاء الطائرة، معايير جديدة للسلامة والاستدامة في قطاع الطيران، ووفرت لطيارينا تجربة استخدام سلسة وغير مسبوقة.

وتتميز وحدة النقل الجوي المتقدم في «هانيويل»، بحضور قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والهند. ويعزز هذا الحضور العالمي من كفاءة الشركة في مواكبة احتياجات العملاء، ويتيح لها استقطاب مجموعة متنوعة من المواهب والكفاءات، ما يسهم بتطوير منهجيتها في الأسواق.

وتركز «هانيويل» على النمو طويل الأمد لقطاع النقل الجوي المتقدم، وتعمل على تعزيز التواصل بين الهيئات التنظيمية، ومصنعي المعدات الأصلية، وأعضاء الكونغرس الأمريكي، لتحفيز الحوار والعمل البناء، وذلك من خلال إطلاق المبادرات، واستضافة الفعاليات الخاصة بالقطاع في واشنطن.

من جهته، قال جيم كورير الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هانيويل»: نحتفل بهذه المحطة المهمة في مسيرتنا، ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات. وندعو جميع مطوري مركبات النقل الجوي المتقدم، إلى استكشاف فرص التعاون مع شركتنا، والعمل معاً على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تطوير أساليب في السفر والتنقل، وإرساء أسس مستقبل مستدام لقطاع الطيران.

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