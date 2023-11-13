جاهزية جمارك دبي لموسم استثنائي خلال معرض الطيران و«كوب28»

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجاهزية الكاملة لجمارك دبي لاستقبال الوفود والمشاركين والزائرين لموسم استثنائي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وكذلك «معرض دبي للطيران»، والذي يجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي، جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفريق القيادة بالدائرة إلى مطار آل مكتوم الدولي، ومركز شحن آل مكتوم، ومركز مدينة دبي اللوجستية، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمراكز الجمركية في إمارة دبي، للاطلاع على تقدم مسيرة التطوير للخدمات الجمركية المقدمة، حيث وجه بضرورة التسهيل على العملاء والمسافرين والارتقاء بالخدمات التي تلبي طموحاتهم لدعم مسيرة التنمية في القطاع التجاري والسياحي وفق أجندة دبي الاقتصادية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وخلال الزيارة استعرض بدر الهرمودي مدير التفتيش في مطار آل مكتوم، الإجراءات لتسهيل عبور القادمين الزائرين والوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف (كوب 28 )، ومعرض دبي للطيران عبر مبنى المطار من بينها التنسيق مع شركات الطيران العاملة، والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أنه تم تطبيق أفضل الممارسات لتسهيل الحركة على المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي من خلال الخبرة التراكمية لجمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين، كما يعمل المركز على تسهيل حركة رحلات الطيران الخاص لشركات الطيران الخاص ما يسهم في تسهيل رحلات رجال الأعمال ومستخدمي الطيران الخاص دعماً لتطور دور دبي الحيوي كمركز عالمي وإقليمي للطيران الخاص.

ومن جانبه أفاد خلفان بن يدعوه مدير أول تفتيش مركز شحن آل مكتوم، بأن المركز أنجز 29768 معاملة جمركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 5.25 % مقارنة بـ27832 معاملة جمركية للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجل عدد البيانات الجمركية للواردات لفترة تسعة أشهر من العام الجاري 12 ألف بيان مقارنة بـ11787 بياناً جمركياً للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد البيانات الجمركية للصادرات 13153 بياناً جمركياً مقارنة بـ12645 بياناً جمركياً للفترة ذاتها من العام الماضي، ولفت إلى أن مركز شحن آل مكتوم يقدم خدمات وإجراءات جمركية مبتكرة تدفع نحو تعزيز عمليات الشحن الجوي للعديد من الشركات ومنها شركات التجارة الإلكترونية، والبريد السريع.

كما تم عرض الخدمات الاستثنائية التي يقدمها مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية لشحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ما كان له بالغ الأثر في وصول المساعدات والإمدادات بوقت قياسي للدول المتضررة نتيجة الأزمات العالمية، وقال سامي عيسى مدير أول تفتيش المركز، تنبثق خطتنا من استراتيجية جمارك دبي 2021-2026 بتسريع العمليات التجارية وتقديم خدمات جمركية ذكية توفر الوقت والكلفة على الشركات، حيث أنجز مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية 234,520 ألف معاملة جمركية من يناير وحتى أكتوبر، وحرص المركز على دعم الشركات العالمية ومنها الشركات والمؤسسات ذات المسؤولية تجاه خدمة الإنسانية بتسريع إنجاز الإجراءات الجمركية في أسرع وقت، من حيث التفتيش عن بُعد بالتعاون مع إدارة دبي الجنوب، ويعد «مشروع التفتيش عن بُعد» الذي تم إطلاقه في معرض جيتكس أخيراً الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى اختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، للعملاء والمخلصين المعتمدين ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بما يوفر ميزة إضافية للشركات المعتمدة في البرنامج.

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