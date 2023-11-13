شراكة بين الطيران المدني ووكالة الإمارات للفضاء لتعزيز التعاون في أنظمة سلامة الطيران والفضاء

المصدر: دبي - البيان

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اتفقت الهيئة العامة للطيران المدني ووكالة الإمارات للفضاء على تعزيز التعاون المشترك، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الابتكار وأنظمة السلامة والنمو المستدام، والعمل المشترك في مشاريع البحث، وتبادل التدريب في صناعتي الطيران والفضاء.

أعرب سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني عن أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تشكل محطة مهمة في الجهود المشتركة للجهتين، لضمان استدامة صناعتي الطيران والفضاء، من خلال تطوير أنظمة السلامة وفق أفضل الممارسات، بما يتواكب مع النمو المتزايد في الأنشطة الجوية والفضائية، خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: «يمثل هذا التعاون مرحلة جديدة من الشراكة، بما يخدم جهود الدولة في تطوير وتنمية قطاع الطيران والفضاء».

ومن جانبه، قال سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية للجانبين تؤكد التزامنا بتطوير أنظمة سلامة متقدمة وتعزيز آليات التحقيق في الحوادث. من خلال هذا التعاون نهدف إلى إقامة جسور معرفية تثري الخبرات وتوسع الآفاق، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. نسعى أيضاً إلى وضع قوانين ولوائح لقطاعي الفضاء والطيران، وتعزيز التعاون في التراخيص والتدقيق والرقابة التنظيمية وإدارة المخاطر، وضمان الجودة والتميز، لتعزيز موقعنا الريادي في هذين القطاعين الحيويين».



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