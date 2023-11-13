ناسداك دبي ترحب بأول إدراج لصكوك خضراء من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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شهدت ناسداك دبي أول إدراج لصكوك خضراء، بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وسيتم تخصيص عائدات الصكوك المُدرجة، من خلال طرح مزدوج لتمويل المشاريع المستدامة المؤهلة، بما ينسجم مع إطار التمويل المستدام، الذي نشرته موانئ دبي العالمية مؤخراً، والذي يشمل مشاريع الكهرباء والطاقة المتجدّدة والنقل النظيف وكفاءة الطاقة.

شهدت ناسداك دبي ارتفاعاً كبيراً في القيمة الإجمالية للسندات المدرجة، حيث بلغت حالياً 120.95 مليار دولار. وضمن النطاق الأوسع، بلغت قيمة الإدراجات المصنفة وفقاً لأنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى 25.45 مليار دولار أمريكي، والإصدارات الخضراء في ناسداك دبي إلى 17.55 مليار دولار أمريكي. ساهم إدراج الصكوك الخضراء لموانئ دبي العالمية، في رفع إجمالي إدراجات الصكوك في ناسداك دبي إلى 79 مليار دولار أمريكي، ما عزز مكانة دبي المالية، ويؤكد التزام ناسداك دبي وموانئ دبي العالمية بخطط الاستدامة.

وبمناسبة هذا الإدراج الناجح، قام سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

وحازت الصكوك الخضراء التي أصدرتها موانئ دبي العالمية بمدة 10 سنوات، على اهتمام كبير من المستثمرين، ووصلت قيمة الطلبات إلى 3.4 مليارات دولار من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، مدعومة بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات «موديز» (Baa2/مستقر)، و«فيتش» (BBB+/مستقر)، وتصنيفات قوية وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من «ساستين أناليتيكس» («مخاطر لا تذكر»)، ومن مشروع الكشف عن الكربون «سي دي بي» بتصنيف الفئة (A- الريادة)، ومن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «إم إس سي آي» بتصنيف الفئة (B)، وتمّ تسعير الصكوك بفارق 119.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بمعدّل سعر قسيمة 5.5 %، لتحقق بذلك أحد أقل الفروق لسندات 10 سنوات من إصدار الشركات ذات التصنيف BBB في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا على الإطلاق.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «في إطار تطلعاتنا الهادفة إلى قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لجميع العملاء، على حدّ سواء، نسعى لإعادة تشكيل مفاهيم أفضل للتجارة، على نطاق واسع، وبطموح كبير، اعتماداً على خبرتنا العملية. ويعدّ السعر الاستثنائي الذي حققته صكوكنا الخضراء، شهادة على ثقة المستثمرين في «دي بي ورلد»، وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة».

وصرّح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يسعدنا الترحيب بهذا الإدراج التاريخي للصكوك الخضراء من موانئ دبي العالمية في ناسداك دبي، والذي يبرهن على قوة وجاذبية سوق رأس المال في دبي، ويسلط الضوء أيضاً على الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي والأخضر في المنطقة، حيث تواصل ناسداك دبي التزامها بتعزيز الابتكار، وتنمية الأسواق المالية في دولة الإمارات، ودعم جهود المنطقة على صعيد الاستدامة، كما نفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، مؤكدين دعمنا الكامل لمجموعة «دي بي ورلد»، مع إشادتنا بالتزامها المستمر بالاستدامة».

ومن جانبه، قال يوفراج نارايان نائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تسهم صكوكنا الخضراء في تعزيز التزامنا بجعل الاستدامة محوراً لكلّ عملياتنا، الأمر الذي يضمن تمكيننا من إحداث تغيير مجتمعي واقتصادي حقيقي. ومع إصدار هذه الصكوك، أصبحنا قادرين على تنسيق استراتيجيتنا في الاستدامة، وجهود إزالة الكربون، بما ينسجم مع استراتيجية التمويل في المجموعة».

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك الصادرة بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لموانئ دبي العالمية، قد وصلت حتى الآن إلى 4 مليارات دولار، بما في ذلك الإصدار الحالي. وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في العام الماضي، أعلنت موانئ دبي أن إزالة الكربون تمثل محور التركيز الأساسي لدى المجموعة، وأكدت على التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وتحقيق صافي الصفر في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

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