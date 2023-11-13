مجموعة «طاقة» تسجل دخلاً صافياً بـ15 مليار درهم في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن أرباحها في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وكشفت عن أهدافها المحدثة للنمو، والتي تتضمن تسريع جهود المجموعة لتطوير أصول جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مع الحفاظ على استثماراتها في البنية التحتية للنقل والتوزيع. كما تستهدف خطة الاستثمار المُحدثة زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة في محفظة المجموعة بحلول عام 2030.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بلغت إيرادات المجموعة 39.5 مليار درهم، بدون أي تغيير يذكر بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهم ارتفاع تعرفة التوريد بالجملة وتعرفة استخدام شبكة النقل (وهما تعرفتان تمريريتان) ضمن قطاع النقل والتوزيع في التعويض عن الانخفاض في إيرادات النفط والغاز.

وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15.3 مليار درهم، بانخفاض قدره 11%. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز المتحققة وانخفاض الإنتاج.

وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 15 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.5 مليارات درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليارات درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة «أدنوك للغاز»، والتي قابلها بشكل جزئي احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2024. وبلغ صافي الدخل بدون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 5.4 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 34% عن العام السابق، وذلك مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في قطاع النقل والتوزيع.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 10.2 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 20% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وبلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقة مع نهاية عام 2022.

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس عن توزيع الدفعة الثالثة من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»: واصلت «طاقة» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التزامها الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وسجّلت أداءً ثابتاً بفضل الإيرادات القوية لأعمال المرافق، على الرغم من الظروف المعاكسة الناجمة عن التقلبات في أسعار السلع الأساسية والإيقاف القسري لعملياتنا التشغيلية في العراق.

وأضاف جاسم ثابت: يسعدني أننا واصلنا تنفيذ خطّة «طاقة» للنموّ من خلال تنفيذ المشاريع في قطاع النقل والتوزيع، وذلك بدعم من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الخاضع للتنظيم. وخلال الربع الثالث من هذا العام، أنجزنا بالتعاون مع «أدنوك» صفقة بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتمويل مشروع لتوريد المياه المستدامة، حيث عززت الشركة مكانتها باعتبارها الشريك المفضل للشركات الصناعية ودعم طموحاتها في إزالة الكربون من عملياتها.

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