تنفيذ صفقة كبيرة على «أمانات القابضة» بقيمة 102 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «أمانات القابضة». وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 98.9 مليون سهم بقيمة 101.9 مليون درهم بسعر تنفيذ 1.03 درهم للسهم الواحد.

وأغلق سهم «أمانات القابضة» اليوم عند مستوى 1.170 درهم مرتفعاً بنسبة 13.6% وسط تداولات نشطة دفعته لتصدر المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تداولًا بسيولة 100.5 مليون درهم بعد التداول على 87.6 مليون سهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز