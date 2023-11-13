فلاي دبي توقع صفقة طلبية طائرات بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريم لاينر

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي وشركة بوينغ الامريكية اليوم عن صفقة ​ تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل الى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وحضر حفل التوقيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وسموالشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ ورئيس بوينغ للطائرات التجارية، الرئيس التنفيذي، ستان ديل وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في أول يوم من معرض دبي للطيران 2023.

وتعليقاً على هذا الإعلان المهم، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس ادارة فلاي دبي: "في عام 2008، عندما قدمنا أول طلبية لشراء 50 طائرة بوينغ 737، كنا واثقين من الدور الحيوي الذي ستلعبه فلاي دبي في دعم دبي كمحور عالمي للطيران. نحن فخورن اليوم برؤية فلاي دبي تتطور بشكل أكبر، وتتجاوز التحديات المتعلقة بالسفر. تؤكد طلبية اليوم من جديد التزام فلاي دبي بتسهيل وتمكين المزيد من الناس من السفرعبر شبكتها المتنامية. وستسمح طائرة بوينغ 787 دريم لاينر ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود لفلاي دبي بتوسيع آفاقها وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات الحالية."

وتعليقا على اختيار الطائرة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: "الابتكار هو جوهر كل ما نقوم به في فلاي دبي. نحن ملتزمون بتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة. وتوفر طائرة بوينغ 787 دريم لاينر مزيجًا مثاليًا من التميز التشغيلي وكفاءة استهلاك الوقود بالإضافة إلى جاذبيتها للمسافرين."

تقوم فلاي دبي حاليًا بتقييم خيارات المحركات لأول طلبية من طائرات دريم لاينر.

وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لبوينغ للطائرات التجارية: "إن طائرة 9-787 مناسبة تمامًا لاحتياجات فلاي دبي مع سعي الناقلة إلى فتح مسارات جديدة أطول مدى وزيادة الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها. سيستمتع ركاب فلاي دبي بتأثير دريم لاينر، وهي تجربة لا مثيل لها في الاجواء ، حيث يستمتع المسافرون ​ بمزيد من الراحة في رحلتهم إلى وجهاتهم . نحن فخورون بالثقة المتواصلة لفلاي دبي في منتجاتنا من خلال أسطول طائرات بوينغ بالكامل. ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر ورؤية طائراتنا من طراز 9-787 دريملاينر تلعب دوراً محورياً في خطط التوسع الاستراتيجية للشركة."

طلبيات طائرات فلاي دبي 2008-2023:

• معرض فارنبورو للطيران يوليو 2008: تقدمت الناقلة بأول طلبية لشراء 50 طائرة بوينغ 737 من الجيل الجديد بقيمة 3.74 مليار دولار.

• معرض دبي للطيران نوفمبر 2013: طلبية ثانية للشركة لشراء 75 طائرة بوينغ 737 ماكس و11 طائرة من الجيل الجديد 737-800 بقيمة 11.4 مليار دولار.

• معرض دبي للطيران نوفمبر 2017: ثالث طلبية للناقلة لشراء 225 طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة 27 مليار دولار. تمثل أكبر طلبية للطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط.

• معرض دبي للطيران نوفمبر 2023: رابع طلبية للشركة لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريم لاينر، وهي أول طلبية لها من الطائرات ذات الجسم العريض، ويتوقع ان تتسلمها اعتبارًا من عام 2026 بقيمة 11 مليار دولار.

يمكن لطائرة بوينغ 9-787 أن توفر مقاعد لأكثر من 290 راكبًا ويبلغ مداها 14010 كيلومترًا (7565 ميلًا بحريًا) بالإضافة إلى سعة الشحن الإضافية. ومنذ انطلاق رحلاتها التجارية في عام 2011، شغلت طائرات بوينغ 787 ​ أكثر من 380 مسارًا جديدًا بدون توقف حول العالم. يتم تشغيل نصف رحلات 787 دريم لاينر المجدولة ضمن ألوجهات القصيرة والمتوسطة المدى التي تقل عن 5000 كيلومتر(2700 ميل بحري)، مما يدل على تنوعها وكفاءتها عبر جميع قطاعات الشبكة.

تشغل فلاي دبي حالياً أسطولاً واحداً يتالف من 80 طائرة بوينغ 737، ويتضمن: 30 طائرة بوينغ ​ 800-737 من الجيل الجديد، و47 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9. لدى الناقلة حاليا طلبيات متراكمة لأكثر من 130 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس سيتم تسليمها حتى عام 2035. وقد نمت شبكة فلاي دبي لتغطي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة تمتد من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.

ووفقاً لتوقعات بوينغ للسوق التجارية، من المتوقع أن يتضاعف أسطول الشرق الأوسط الى الضعف خلال السنوات العشرين المقبلة. وسيكون ما يقرب من نصف هذه التسليمات عبارة عن الطائرات ذات الجسم العريض، مدفوعة بمكانة المنطقة المتنامية كمركز عالمي للطيران.

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