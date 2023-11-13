على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران.. مليار جالون مبيعات مجموعة اينوك من وقود الطائرات بنهاية 2023

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، أن مبيعاتها من وقود الطائرات ستصل إلى أكثر من مليار جالون بنهاية العام الحالي لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، وذلك عبر تزويد أكثر من 153 ألف رحلة طيران تجاري وعسكري حول العالم. جاء هذا الإعلان على هامش الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران، الذي يستضيفه مطار آل مكتوم الدولي حتى 17 نوفمبر.

كما كشفت مجموعة اينوك عن خطط لتوريد وقود الطائرات المستدام (SAF) إلى مطارات دبي في عام 2024 انسجاماً مع استراتيجيتها طويلة الأمد. وتستكشف المجموعة حالياً إمكانية إنتاج وقود الطائرات المستدام داخل وخارج الإمارات. وكجزء من خططها للتوسع الدولي، تهدف اينوك إلى زيادة حجم مبيعاتها العالمية بالإضافة إلى تنفيذ عمليات استحواذ وإبرام شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع تطوير جديدة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يمثّل قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة واحداً من محركات النمو الرئيسية لاقتصاد الدولة، يدعمه الارتفاع القوي في الطلب على السفر الجوي نتيجةً للزيادة العالمية الكبيرة بأعداد المسافرين. وانطلاقاً من دورنا كشركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، فإننا نلتزم بتلبية هذا الطلب المتزايد على وقود الطائرات على الصعيدين المحلي والدولي. وإضافة إلى ذلك، ونظراً لتولي جهود إزالة الكربون من قطاع الطيران أولوية عالمية قصوى، فقد أخذنا في اينوك على عاتقنا المضي قدماً في العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير وقود الطائرات المستدام، والذي سيسهم في دعم مساعي دولة الإمارات في الوصول إلى هدفها في الحياد المناخي."

وانطلاقاً من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، توفّر مجموعة اينوك أكثر من 40% من احتياجات مطار دبي الدولي من وقود الطائرات، من خلال خطي أنابيب يربطان محطات التخزين في جبل علي بالمطار. وأعلنت المجموعة أيضاً في العام الماضي عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كيلومتر ويربط محطة "هورايزون اميريتس جبل علي للبترول" لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي. وسينقل خط الأنابيب 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، وسيلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك أطلقت أعمالها للطيران دولياً في عام 2002، وهو قسم متخصص في تزويد وقود الطائرات في مجموعة اينوك. واليوم يحظى القطاع بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطاراً في 25 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وعلى مدار السنوات الماضية، استثمرت المجموعة في أحدث التقنيات مع الحرص على تبني أرقى الممارسات ضماناً لتحقيق أداء عالمي يواكب تطلعات عملائها.

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