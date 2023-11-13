بيع شقة بـ 143 مليون درهم في جزيرة جميرا باي بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة سكنية بقيمة 143.5 مليون درهم ضمن مشروع برج بولغري لايت هاوس الذي يقع في جزيرة جميرا باي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الوحدة العقارية 1082 متراً مربعاً، ويتألف من خمس غرف وصالة.

وكان مشروع برج بولغري لايتهاوس الذي أطلقته أواخر العام الماضي شركة مراس التابعة لدبي القابضة شهد في فبراير من العام الجاري أكبر صفقة بيع مسجلة رسمياً لشقة في دبي وذلك بقيمة 410 ملايين درهم.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي خلال الساعات الاولى من مستهل الأسبوع الجاري 1.09 مليار درهم عبر 156 صفقة، وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المبيعات العقارية عبر 9 صفقات بقيمة 240 مليون درهم.

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