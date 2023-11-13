«سالك» تحقق إيرادات قياسية خلال الربع الثالث بـ 509 ملايين درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد معالي مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ("سالك" أو "الشركة") النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة .لفترتي التسعة أشهر والثلاثة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2023.

وقال الطاير: واصلت شركة سالك أداءها القوي خلال الربع الثالث من 2023 بتسجيلها 110.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إجمالي إيرادات الشركة 509 ملايين درهم ، وارتفعت إيرادات استخدام النظام التي تمثل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة ى مستوى للربع الثالث منذ تشغيل سالك في عام 2007. وتأتي هذه النتائج 􀄜%14.6 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعبفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية، وجاذبية إمارة دبي للسكان والزوار، مشيرا إلى أن الشركة حققت صافي ربح قدره 255 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق.

وعبر معالي مطر الطاير عن سروره بالنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من عام 2023، التي تؤكد نجاح رؤيتنا ى 􀄜الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ويجسد الزخم القوي والمستدام في الربع الثالث تركيز حكومة دبي عى منظومة أعمال فعالة 􀄜ى مكانة الإمارة كوجهة تجذب السياح. وتعتمد سالك ع􀄜توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ عومكانة الإمارة الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية المحلية المزدهرة لتواصل تعزيز مكانتها كجهة تشغيل رائدة لبوابات التعرفة المرورية ى مستوى العالم أجمع."

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز