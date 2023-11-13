برعاية محمد بن راشد.. انطلاق فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، والتي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"، ويُعد المعرض مركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ويجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.

وتشهد الدورة الثامنة عشرة من المعرض مجموعة من العروض الجوية والبرية للطائرات التجارية والعسكرية لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة من قطاعات الفضاء والدفاع والطيران، ويشمل العرض 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم. كذلك، سيستعرض المعرض أحدث التطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من الحلول والابتكارات التي تساهم في دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران.

وتستعرض مجموعة من طائرات إيرباص، من طراز A320P2F، وA321neo، وA330neo، وإيرباص A400M Atlas CMk1، وH225 (المروحية)، وC295، وغيرها الكثير، وسيتخلل ذلك عرض طائرات Embraer E195-E2 لأول مرة، وستقدم تيك إيجل وبوينغ عرضاً جوياً لطائرتها المرتقبة 777-9.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 أبرز شركات الطيران الرائدة والجديدة من جميع أنحاء العالم، وتستعرض الخطوط الجوية السعودية طائرة بوينغ 787-10 والتي تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وطائرة طيران أديل من طراز إيرباص A320neo. كما تشارك شركة بيوند، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، لتستعرض طائرتها الحديثة من طراز إيرباص A319، فضلاً عن العديد من الطائرات الأخرى الرائدة في القطاع.

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