«العربية للطيران» تحتفل بـ 20 عاماً على تأسيسها باستعراض أحدث طائراتها

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشاركة في الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران 2023.

وستستعرض «العربية للطيران» خلال هذا الحدث المرموق، أحدث طائراتها من طراز A321neo - LR المزينة بالشعر الخاص على هيكلها، تكريماً للذكرى السنوية العشرين على تأسيس الناقلة، ومواصلتها تقديم الأداء المتميز في قطاع النقل الجوي. وسيتمكن الحضور من تفقد الطائرة.

والتي تتميز بقدرتها على استيعاب 215 راكباً، وهي مزودة بالمقصورة الداخلية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات، ونظام (SkyTime) الترفيهي، في حين توفر المقاعد راحة إضافية للمسافرين، مع مساحة جلوس رحبة، لطالما اشتهرت بها الشركة.

وسيحظى زوار معرض دبي للطيران أيضاً، بالفرصة لتجربة المنتجات القيّمة ومنخفضة التكلفة التي توفرها «العربية للطيران»، على متن طائرات «إيرباص A321neo LR».

وفي معرض تعليقه على المشاركة في معرض دبي للطيران، قال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «نتطلع قدماً للمشاركة في معرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشرة، خصوصاً في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران، لا سيما أن المعرض يشكّل منصة مثالية لعرض التقنيات والابتكارات الجديدة التي ترتقي بتجارب العملاء بشكل عام».

يذكر أن لدى «العربية للطيران» شبكة واسعة، تربط أكثر من 190 وجهة، انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة)، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان. وتمتلك المجموعة حالياً أسطولاً يضم 72 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321.

ولدى الناقلة خطط زيادة حجم الأسطول بمعدل ثلاثة أضعاف، حيث تقدمت بطلبية لشراء 120 طائرة من طراز إيرباص. وتلتزم «العربية للطيران»، بتزويد عملائها بتجارب سفر موثوقة ومريحة، وبأسعار معقولة.

وكانت الشركة قد حازت على تصنيف «أعلى هامش ربح تشغيلي في العالم» من قبل مجلة Airline Weekly، بالإضافة إلى احتفاظها بالتصنيف الأول لمجلة Airfinance Journal، لأفضل 100 شركة طيران حول العالم، لمدة أربع سنوات متتالية.

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