طيران الإمارات تختار نظام «تاليس أفانت آب» للترفيه

المصدر: دبي - البيان

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تستعد «طيران الإمارات» لتجهيز طائراتها من طراز «بوينغ 777X» بنظام الترفيه الجوي «AVANT Up In-Flight Entertainment (IFE)» من شركة تاليس، ومن المقرر أن تبدأ في استلامها عام 2025.

يتميز نظام الترفيه الجوي «AVANT Up» بشاشات Optiq QLED الذكية التي توفر أفضل حلول الترفيه الجوي على متن الطائرة مع نظام يستجيب لاحتياجات الركاب والمزيد، بما في ذلك:

• شاشات سينمائية بدقة «أفانت آب» لإبهار الركاب بأكثر من مليار لون نابض بالحياة.

• تقنية Pulse من تاليس وهي تقنية إدارة طاقة حاصلة على جوائز وتمنح الركاب شحناً عالي السرعة في كل مقعد لأي من أجهزتهم الإلكترونية.

• ميزات التخصيص مع تهيئة نظام تاليس للترفيه الجوي IFE وتحسين إمكاناته ليتوافق مع الأجهزة الإلكترونية الشخصية للمسافرين. كما وقع اختيار شركة «طيران الإمارات» على نظام الترفيه الجوي تاليس AVANT Up في عام 2022 لأسطولها الجديد من طائرات الإيرباص A350 لتوفير تجربة لا مثيل لها للعملاء.

وتقدم شاشات «Optiq 4K QLED HDR» في نظام الترفيه الجوي AVANT Up تجربة مشاهدة سينمائية فائقة الدقة في كل مرة. ولإثراء مشاركة العملاء، اختارت شركة طيران الإمارات العديد من خدمات نظام الترفيه الجوي AVANT Up الرقمية. وسيتمتع الركاب بميزات التخصيص الجديدة وسيكونون قادرين على توفيق أجهزتهم الإلكترونية الشخصية بسلاسة مع شاشة IFE والحصول على تجربة متعددة الشاشات تتجاوز التوقعات. سيتم تعزيز النظام بواجهات مستخدم تمكن الركاب ضعاف البصر من الاستمتاع بتجربة غامرة.

تم تصميم كل شاشة بمنافذ شحن USB - A وUSB - C داخل الشاشة، ما يسمح للركاب بشحن جميع أجهزتهم الإلكترونية بسرعة أثناء الرحلة. يمكن للركاب توصيل أجهزة Bluetooth بالشاشة أثناء شحن هواتفهم والأجهزة اللوحية iPad أيضاً حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهتهم بأجهزة قد تم شحنها وهم مستمتعون ومرتاحون. تعمل شركة «طيران الإمارات» على رفع مستوى العرض الترفيهي على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الفريد (ice) الحائز على جوائز باستخدام أحدث حلول البث التلفزيوني المباشر..

وستكشف النقاب عن آخر ما توصل له القطاع من إمكانات بث الأحداث وتسجيل الفيديو الرقمي (DVR) الجديدة. وقالت يانيك أسود، نائب الرئيس التنفيذي لإلكترونيات الطيران بشركة تاليس التي تشارك في معرض دبي للطيران: «نفخر جميعاً في تاليس بدعم شركة «طيران الإمارات» في تزويد عملائها بوسائل الترفيه الرائدة على متن الطائرات. فلقد وثقت شركة «طيران الإمارات» بشركة تاليس كمزود لأنظمة الترفيه الجوي لتجهيز أسطولها الجديد من طائرات A350 والآن طائراتها من طراز Boeing 777X المحدثة. مع نظام AVANT Up الذي يعد منصة تاليس الرائدة في القطاع للترفيه الجوي، نحقق تجربة سفر لا مثيل لها.

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