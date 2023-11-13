بعثة غرفة الشارقة التجارية تعزز شبكة العلاقات الدولية مع دول شرق أفريقيا

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أوغندا وكينيا خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمع رجال الأعمال في الإمارة ونظرائهم، معززة من دورها بالمساهمة في رفع نسب التبادل التجاري بين الشارقة ودول شرق أفريقيا.

وتمكنت البعثة التجارية في نسختها الثامنة، من لعب دور مهم في تعزيز شبكة العلاقات الدولية بين مجتمعات الأعمال في الشارقة وأوغندا وكينيا، من خلال الملتقيين اللذين نظمتهما في البلدين وتنسيقها لأكثر من 300 اجتماع عمل ثنائي بين الشركات المشاركة في بعثتها ونظرائهم، حيث أشار عدد من ممثلي المنشآت الصناعية والتجارية المحلية المشاركة في البعثة إلى أهمية البعثة التجارية التي شكلت بالنسبة لهم منصة عمل مثالية استطاعوا من خلالها الترويج لمنتجاتهم واكتشاف أسواق جديدة في دول شرق أفريقيا الواعدة.

وضمت البعثة التي ترأسها عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كلاً من محمد ديماس، وعلي الزعابي عضوي مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وجمال بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، ولمياء الجسمي، رئيس قسم خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وسلطان آل علي، تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في المركز، وعدد من ممثلي الشركات الصناعية والإنتاجية والخدمية في الشارقة.

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