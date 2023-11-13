غرفة عجمان تنظم «ملتقى الأعمال التركي»

المصدر: عجمان - وام

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان «ملتقى الأعمال التركي ـ عجمان» لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبناء شراكات مستدامة تسهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل من عجمان وتركيا.

حضر أعمال الملتقى في فندق عجمان سراي، جميلة كاجور، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، وترأس الوفد الاقتصادي التركي معمر توبسكال، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قيصري في تركيا، بحضور مجموعة واسعة من أصحاب الأعمال العاملين في قطاع صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات من عجمان وتركيا، وبمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

وأكدت جميلة كاجور أهمية الملتقى، وأشادت بمتانة وقوة العلاقات الإماراتية التركية وتميزها بالنمو المتواصل، مؤكدة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا ودخولها حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023 تفتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكشفت كاجور عن نمو حجم التعاون والتبادل التجاري بين عجمان وتركيا، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة بينهما خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.4%، كما ارتفع حجم إعادة التصدير بنسبة 37% خلال الفترة نفسها، ونمت أعداد عضوية غرفة عجمان من الجنسية التركية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول 2022.

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