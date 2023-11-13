المصرف المركزي يشارك في معرض «توظيف»

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك مصرف الإمارات المركزي في فعاليات الدورة الـ 27 من معرض «توظيف» الذي ينطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك انطلاقاً من الالتزام باستراتيجية التوطين ضمن الأجندة الوطنية للدولة.

ويستعرض المصرف من خلال هذه المشاركة الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات المصرفية والتأمينية واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

وعلى مستوى القطاع المالي، يسعى المصرف المركزي لدعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث يستهدف برنامج «إثراء» الذي أطلقه المصرف لدعم التوطين في القطاع المالي، عبر توظيف وتدريب 9.375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2026 - 2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45 % في توطين القطاع المصرفي، ونسبة 30 % في توطين القطاعات الأخرى مثل: التأمين والصرافة والتمويل.

وقال إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي: «نحرص في المصرف المركزي على مشاركتنا السنوية في معرض توظيف، باعتباره منصة للتعرف على المواهب الوطنية الطموحة التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل وصياغة القطاع المالي في الدولة. كما نضع رؤية القيادة الرشيدة فيما يخص ملف التوطين ضمن أولوياتنا الاستراتيجية».

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