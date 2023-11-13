1100 شركة كورية تعمل في الإمارات والاستثمارات المباشرة 8.1 مليارات درهم

المصدر: سيئول - وام

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الاستثمارات الإماراتية ستشهد زخماً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأسواق الكورية لا سيما أن الإمارات أعلنت أخيراً عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم خلال السنوات المقبلة، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في الإمارات نحو 8.1 مليارات درهم بنمو 73 % مقارنة عام 2013.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تركز على قطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا لتأتي جمهورية كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً لدولة الإمارات، كما بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية للشركات الكورية في الإمارات نحو 1100 حتى نهاية يونيو 2023 بزيادة 22 % مقارنة بـ 900 رخصة بنهاية يونيو 2022.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن زيارة وفد الإمارات الاقتصادي إلى العاصمة الكورية سيئول للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة «COMEUP 2023» تعكس رغبة البلدين الصديقين في فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المتقدمة. وقال إن الشركات الناشئة الإماراتية حظيت بحضور فاعل خلال مشاركتها هذا الحدث الدولي، والذي أسهم في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبناء جسور التواصل والشراكات مع الشركات الكورية التي ترغب في التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد بوابة استراتيجية للشركات الكورية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة الإماراتية التي شاركت ضمن وفد الدولة تعد الزيارة الأولى لها إلى جمهورية كوريا.

انفستوبيا

وقال معالي عبدالله بن طوق المري إنه تم توجيه الدعوة إلى لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا للمشاركة وحضور قمة انفستوبيا 2024 التي ستقام في فبراير المقبل، وذلك من استضافة وفد استثماري كوري من الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتي تركز أعمالها في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة تشكل بوصلة لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية عالمياً من خلال تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام وتطوير ريادة الأعمال بالتركيز على مجالات التكنولوجيا المستقبلية وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المجالات.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى تطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، حيث حققت الدولة المركز الأول عالمياً للعام الثاني على التوالي في المؤشر العالمي لريادة الأعمال (GEM) وهو مؤشر رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم والذي يعكس صواب الرؤى والخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية كوريا يشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية والزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار، حيث يستهدف البلدان توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.

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