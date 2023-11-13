برج خليفة يتألق احتفالاً بالذكرى 20 للاتحاد للطيران

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بالذكرى العشرين على تأسيسها من خلال عرض مذهل أنار فيه برج خليفة، الرمز الأيقوني البارز في دبي، صاحبته عروض موسيقية رائعة، احتفاءً بتاريخ الشركة وتطلعاتها المستقبلية. وتأتي هذه الاحتفالية الخاصة في مثل اليوم الذي انطلقت فيه أولى رحلات الاتحاد للطيران التجارية من أبوظبي إلى بيروت في 2003، رمزاً لعشرين عاماً من التميز في مجال الطيران والالتزام تجاه ضيوفها.

ومنذ بدايتها، شهدت الاتحاد للطيران نمواً ملحوظاً حيث زادت القوى العاملة من 1.761 موظفاً في عام 2004 إلى ما يقرب من 10.000 في عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز