صناعات إماراتية 100 % بمعرض «أبوظبي للقوارب»

المصدر: أبوظبي - وام

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طرحت شركات وطنية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، سفناً وزوارق وقوارب ويخوتاً زينها شعار «صنع في الإمارات» لتصبح من بين الأكثر تميزاً وفرادة على مستوى العالم.

وقال رؤساء شركات وطنية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركتهم في المعرض إن صناعة السفن والقوارب في الدولة تشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً مع تنوع وتعدد مجالاتها، مشيرين إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للترويج للصناعات الإماراتية واستعراض مسيرتها الناجحة ودورها الفعال في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال مصبح المرر المدير التنفيذي لشركة ناجولا تيك لصناعة القوارب، إن الشركة تعرض في معرض أبوظبي للقوارب أحدث ابتكاراتها وخدماتها في هذا القطاع والتي يتم تصميمها بأيادٍ وطنية ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الإماراتي في الأسواق العالمية.

وأضاف إن الشركة تصنع القوارب عبر طاقم إماراتي متخصص يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية من المهندسين، مشيراً إلى أن تصنيع القوارب يتم بشكل محلي 100 %، وهو ما يرسخ مكانة الدولة واحداً من أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة ويفتح آفاقاً زاخرة بالفرص ويضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الوطني.

وقال فارس المقطري، مدير إدارة تطوير الأعمال في أبوظبي لبناء السفن، إن الشركة تشارك في المعرض لاستعراض أحدث ابتكاراتها في تصميم السفن عالمية المستوى، إذ تعرض قارب البيت العائم 24 - A والذي يمكن تخصيصه للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية، ما يؤكد الالتزام بتلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، ومتطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر.

وأكد عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت الإماراتية، أن الشركة تمتلك عدة خطوط إنتاج محلية، لافتاً إلى أن 40 % من إنتاج الشركة يصنع داخل دولة الإمارات، ومن المستهدف الوصول بالإنتاج المحلي إلى 70 % في السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف إن الشركة تحقق نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها يتراوح بين 150 و200 % سنوياً وهو ما يؤهلها لمزيد من التوسع والنمو في السنوات المقبلة ضمن خطة استراتيجية مدروسة تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في مختلف دول العالم.

وذكر أن الشركة تعمل على التوسع خارج الإمارات عبر استراتيجيتها للتوسع العالمي في أوروبا وآسيا وأمريكا

وقال عبدالله خليل المدير العام لمصنع القمزي مارين، إن جميع القوارب التي ينتجها المصنع إماراتية 100 % في إمارة أبوظبي، حيث ننتج 4 أنواع من القوارب من 12 قدماً إلى 36 قدماً وباستخدام أفضل أنواع الخامات ووفق أفضل المعايير العالمية.

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