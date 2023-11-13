100 مليار دولار مكاسب العملات المشفرة في أسبوع

المصدر: (دبي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقّق سوق العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مكاسب بنحو 100 مليار دولار، بعد أن استعادت «بيتكوين» رالي الصعود مجدداً، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 18 شهراً، قبل سلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة الأخير.

وقفزت بيتكوين، 38% خلال آخر 30 يوماً، إلى مستوى 37000 دولار، كما تخطت حاجز 38000 دولار الخميس الماضي، وهو الأعلى منذ 5 مايو 2022، قبل انهيار عملة TerraUSD المستقرة مباشرة وإشعال سلسلة من الإخفاقات عبر مساحة الأصول المشفرة، وفق شبكة «العربية».

وأكملت بيتكوين، تعافيها الكامل من تلك الكارثة تقريباً حتى العام الذي أعقب وصول التراجعات إلى أدنى مستوياتها عندما تقدمت بورصة «FTX»، التي أسسها سام بانكمان فرايد بطلب للإفلاس.

وقال رئيس قسم الأبحاث في ماتريكسبورت، ماركوس ثيلين: «مع عودة تداول بيتكوين فوق المستوى الذي كانت عليه عندما انهارت عملة تيرا المستقرة، تجاوز متداولو العملات المشفرة رسمياً تلك الندوب النفسية».

ودفعت سلسلة من الروايات أو سعت إلى تفسير عودة العملات المشفرة إلى الظهور بشكل ملحوظ: عملة بيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وكملجأ من الأزمة المصرفية الأمريكية في مارس، وأخيراً، عملة بيتكوين للجماهير في شكل صناديق متداولة في البورصة، ربما ستتم الموافقة عليها قريباً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز