تكريم خليفة المحيربي في حفل جوائز جو جلوبال 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق رجل الأعمال الإماراتي الدكتور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار إنجازاً عالمياً جديداً بحصوله على جائزة أفضل رجل في القطاع العقاري على مستوى العالم 2023، وجائزة أفضل شركة عقارية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حفل جوائز جو جلوبال 2023 العالمية التي أقيمت في ولاية رود آيلاند الأمريكية من تنظيم وزارة تجارة ولاية رود آيلاند ومجلس التجارة العالمي، وبحضور جايمس جولسن نائب وزير التجارة الأمريكي واليزابيث تانر وزيرة التجارة في ولاية رود آيلاند و أكثر من 1200 شخصية عالمية واقتصادية وتجارية وعدد من السفراء وممثلي الدول في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح الدكتور خليفة المحيربي في الحصول على جائزة أفضل رجل للعقارات على مستوى العالم التي جرى إدراجها للمرة الأولى ضمن أجندة هذا الحدث السنوي العالمي الذي يقام في أحد اهم العواصم العالمية في كل عام.

وقد شاركت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية في كلمة افتراضية خلال الحفل، مؤكدة أهمية تنظيم هذا الحدث في تعزيز العمل التجاري والاقتصادي العالمي، وبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الشركات المشاركة في هذا الحدث الهام.

كما تحدث في الحفل جيمس جولسن نائب وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي رحب بالشركات المشاركة في الحفل وأثنى على تميزها، وشدد على جهود وزارته في تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.

وتحدثت خلال الحفل اليزابيث تانر وزيرة التجارة في ولاية رود آيلاند التي رحبت بالحضور، وقامت بتسليم الجائزة إلى الدكتور خليفة سيف المحيربي.

وأعرب الدكتور خليفة المحيربي عن اعتزازه وفخره بالحصول على جائزة أفضل رجل للعقارات على مستوى العالم 2023، خلال حفل جوائز جو جلوبال العالمية، موضحاً أن هذا التكريم يعتبر إضافة نوعية لمسيرته المهنية والعملية في مجال العقارات التي بدأها من العاصمة أبوظبي.

وذكر د. المحيربي أن حصول شركة الخليج العربي للاستثمار على جائزة أفضل شركة عقارية على مستوى العالم 2023 يأتي تتويجاً لجهود الشركة في الاستثمار العقاري طوال السنوات الماضية، حيث نجحت في عقد صفقات عقارية بمليارات الدراهم، إلى جانب افتتاح مكاتب تمثيلية لها في ما يزيد عن 20 عاصمة ومدينة عالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز