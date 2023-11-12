«جال أمرُك» تشارك في معرض دبي للطيران بمركز عالمي لخدمات صيانة وإصلاح الطيران

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جال أمرُك»، الشركة المتخصصة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية (MRO)، عن مشاركتها في معرض دبي للطيران، والذي يقام في مطار دبي وورلد سنترال (DWC) في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

يوفر معرض دبي للطيران منصة لشركات الطيران والدفاع لعرض منتجاتها وخدماتها، والتواصل مع المتخصصين في الصناعة، وإبرام صفقات تجارية مهمة. وستكون شركة «جال أمرك» متواجدة في المنصة رقم 560 لإظهار القدرات المتقدمة للشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطيران العسكري لكل من الطائرات النفاثة والمروحية، مع تسليط الضوء على التزامها بالجودة والسلامة.

وخلال فعاليات المعرض، من المتوقع أن يعلن مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة، عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات الدفاع والطيران العالمية الرائدة، الأمر الذي يعزز من التزام الشركة بتطوير صناعة الطيران في المنطقة.

ومع امتلاكها أكثر من عقد من الخبرة، تضع شركة «جال أمرُك» معايير جديدة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران، إذ توظف أكثر من 5.000 موظف من 71 جنسية، ويشكل الإماراتيون نسبة 31% من قوتها العاملة.

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