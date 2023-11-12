معرض عالم القهوة 2024 يكشف عن فعالياته الرامية لتعزيز الشراكات ضمن القطاع

المصدر: البيان

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أعلن معرض عالم القهوة 2024، أحد أبرز الفعاليات المرتقبة في صناعة القهوة، عن إقامة مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصصين، واستكشاف ملامح مستقبل صناعة القهوة التي تشهد ازدهارًا كبيرًا.

وتتضمّن أجندة فعاليات الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير المُقبل 2024، طيفًا واسعًا من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك منطقة "روسترز فيلدج" وجناحي "كابينغ روم" و"برو بار"؛ ويخصص المعرض حيزًا واسعًا للاستدامة في مجال القهوة، بما في ذلك تنظيم مجموعة من الجلسات الحواريّة، وورش العمل المتخصصة حول الاستدامة، وأفضل أساليب استغلال الموارد، والممارسات المستدامة التي تجسّد التزام مجتمع القهوة عالميًا بالإنتاج المسؤول.

وسوف يشهد المعرض إطلاق عدد من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك قرية أصحاب الامتياز التجاري (فرانشيز فيلدج)، وهي مساحة تجمع العلامات التجارية الرائدة، الراغبة في توسيع أعمالها في المنطقة، مع المستثمرين الجادين الباحثين عن الاستثمار في إقامة فروع للعلامات التجارية المعروفة في مجال القهوة، ما يعزّز مكانة المعرض كمنصّةً مهمّة لاستكشاف آفاق وفرص النموّ والتعاون بين روّاد الصناعة من تجّار ومزارعين وموزّعين ومشترين، وأصحاب المحامص.

يعدّ "برنامج المشترين"، و"رُدهة المُشترين" من أبرز البرامج والتسهيلات التي يتضمّنها المعرض، إذ يتيح البرنامج إعداد لقاءات مجدولة بين المشترين والمزارعين والتجار والموزعين وأصحاب المحامص، ومديري ومسؤولي التغذية في الفنادق والمطاعم والمقاهي وشركات الطيران، بحيث تتم اللقاءات وفق جدول ومواعيد محدّدة سلفًا في ردهة المشترين، التي تتبنى منهجيّةً مبتكرة تُسهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين أقطاب الصناعة، موفّرةً بيئةً مثاليّة وأجواء عمل فريدة للتعاون وبناء الشراكات وبحث الصفقات المحتملة بين الأطراف.

يتسم الحدث بإقامة سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المجانيّة، وسوف تتضاعف المساحة المخصصة للجلسات بهذه الدورة لإقامة مسرحين كبيرين، أحدهما للجلسات الحوارية لجمعيّة القهوة المختصّة، والثاني لمسرح Unfiltered الذي يستضيف جلسات الحوار الموسّعة بحضور عشرات الخبراء والمختصّين العالميين، للحديث عن الاتجاهات الجديدة والاكتشافات والمنتجات الأحدث في العالم.

وتشهد منطقة "روسترز فيلدج" وجناحيّ "كابينغ روم" و"برو بار"، مضاعفة مساحتها كذلك لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة، وتعدّ منطقة "روسترز فيلدج" من أكثر المناطق جذبًا للجمهور، وتتشابه فيها منصات العرض المجهّزة بماكينة إعداد القهوة ومصدر المياه، بينما تتولّى الشركات العارضة جلب حبوب البن الخاصة بها وتحضير القهوة؛ وتجمع المنطقة عشرات العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، مع الزوّار المختصين، موفًّرًة لهم إمكانية تذوّق القهوة المُحمَّصة والمُحضَّرة بطرق مختلفة.

يسمح جناح "كابينج روم" لزوّاره بتذوّق أصناف القهوة، وتقييم جودتها والمقارنة بينها، حيث تعرِض كل شركة لمدة ساعة على المشترين والجمهور مجموعة من مذاقات القهوة لتذوّقها والمفاضلة بينها؛ أما جناح "برو بار"، فيتكون من منصّتين كبيريتن تتسعان لعدد 12 شركة؛ ويمكن لكل منها استخدام المنصّة لمدة 3 ساعات لتحضير مذاقات القهوة المختلفة، بينما يقوم الزوّار والمشترون بالتنقّل بين الشركات لتذوّق القهوة، ومشاهدة إعداد الباريستا لمشروبات القهوة الفريدة بطرق مبتكرة.

منصّة للابتكار

ومن أجل تشجيع الابتكار والتطوير فسوف تضم فعاليات المعرض جائزة منصّة الابتكار في القهوة "كوفي ديزاين أوورد"، وجائزة أفضل منتج جديد "بست نيو برودكت أوورد"؛ وتعني "كوفي ديزاين أوورد" بمواكبة أحدث التطوّرات في تقنيات تحضير القهوة ومعدّاتها، وأحدث الممارسات المستدامة؛ وتشمل مجالات الجائزة: التصميم، والتغليف، والبراندنج، وأكواب ودلال القهوة. ويقوم المتسابقون بإرسال تصميماتهم على الموقع الإلكتروني للمسابقتين قبل المعرض، ليتسنّى للمحكّمين اختيار الفائز بشعار المسابقة عن العام، وهو ما يسعى إليه بشغف جميع المتسابقين لنيل جائزة جمعية القهوة المختصة العالمية كأفضل تصمم، أو أفضل منتج على مستوى العالم عن العام 2024؛ وسوف يشهد المعرض تنظيم مسابقات إقليمية ودولية لتوفير تجربة متكاملة لعشّاق القهوة.

تعزيز تجربة المشاركين

وفي هذا الصدد قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ "دي إكس بي لايف": "نسعى لتعزيز مكانة معرض عالم القهوة ليكون الوجهة الأولى عالميًا لأقطاب صناعة القهوة؛ ونحن حريصون على أن يتجاوز الحدث مفهوم المعارض التجارية التقليدية، ليصبح المنصّة العالمية الأولى للمهتمّين والخبراء والمختصّين لمواكبة أحدث اتجاهات الصناعة، واستكشاف السبل المبتكرة والمنهجيات الذكية الصديقة للبيئة لتعزيز نمو واستدامة القطاع"، وأضاف: "يُعدُّ الحدث فرصة مهمّة للتعرّف على مصادر حبوب البن والمحامص وسلاسل توريد القهوة، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التغليف والتوزيع والإنتاج، ولا شك أن فعاليات المعرض المتنوّعة خاصة برنامج المشترين، سوف تعزّز تجربة المشاركين، وتمكّنهم من التواصل المباشر لتنمية أعمالهم وضمان استدامتها".

منصّةً رائدة

تُعدّ نسخة دبي من معرض من عالم القهوة، الوجهة المفضّلة للشركات الطامحة إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الإمكانات الهائلة لأسواق القهوة في المنطقة في ظل تنامي الطلب على القهوة عالية الجودة، وتزايُد الإقبال على سلاسل المقاهي الحديثة؛ وتسعى دي إكس بي لايف، إلى توفير منصّة رائدة تعزّز نموّ واستدامة صناعة القهوة، عبر إرساء معايير جديدة للجودة والكفاءة والابتكار في تنظيم المعارض العالمية، وإتاحة منصّة تلبّي احتياجات مختلف أقطاب صناعة القهوة، وتجمع العلامات التجاريّة والمزارعين والمنتجين والموزّعين والخبراء والمختصّين تحت مظلة واحدة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وعرض أحدث منتجاتهم، وتطوير تعاونهم مع الشركاء والمشترين المحتملين.

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