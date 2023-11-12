"وصل" تنجز أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دبي

المصدر: البيان

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أعلنت "وصل"، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إتمام واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارة، كجزء من التزام "وصل" بتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، وفي إطار جهود دبي لتنويع وتطوير مصادر الطاقة، وضمان تأمين إمداداتها ،وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

ويتماشى الإعلان مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، كما يأتي متزامناً مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28".

وأوضحت الشركة أن المشروع الرائد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لتزويد مجموعة كبيرة من عقارات "وصل" بألواح متطورة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث شمل المشروع تركيب أكثر من 22 ألف من الألواح الشمسية المتطورة على 44 مبنى وبعض المرافق الأخرى، ما سيؤدي إلى توليد 11 مليون كيلوواط ساعة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4,500 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل رفع 2,200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180,000 شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ 900 منزلٍ في إمارة دبي.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول بالإنابة في وصل: "تلتزم وصل بالابتكار في جميع نواحي أعمالها، وذلك يشمل الاستثمار في أحدث وأكثر حلول الطاقة المستدامة تقدماً، والتي تعمل على تحسين حياة جميع السكان في مجتمعات وصل السكنية. يساهم هذا المشروع بتوفير طاقة نظيفة دون إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك عبر تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارة. نواصل العمل مع شركائنا للمساهمة في تسريع الخطوات الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050."

وتشارك وصل في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، بوصفها راعي اليوبيل للمعرض، حيث من المقرر أن تعرض بعض الحلول المبتكرة والمستدامة عبر مشاريعها الحالية والمقبلة. ويركز جناح "وصل" (الجناح رقم JSP6) في المعرض على أربعة مواضيع هي التطوير العقاري المستدام، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وأهمية استغلال الطاقة الشمسية، وكيفية توفير استهلاك الكهرباء، حيث تسعى وصل من خلال مشاركتها في المعرض لتأكيد التزامها بتقليل بصمتها الكربونية وتحسين جودة الحياة للجميع.

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