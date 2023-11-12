علامة القاسمي تطل بنهج أكثر شمولاً بموسم خريف وشتاء 2023

المصدر: دبي - البيان

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استعداداً لموسم خريف وشتاء 2023، تواصل علامة القاسمي مغامرتها بين سطور حكايات الرحالة البدو الذين تعرفوا أثناء ترحالهم على عدد لا يعد ولا يحصى من الثقافات المتنوعة. ومثلما اعتادت العلامة في مجموعاتها السابقة، ستصب في مجموعتها الجديدة جل تركيزها على المهارة الحرفية إلى جانب تعاونها مع فنان استثنائي. في هذا السياق، تطل المديرة الإبداعية لعلامة القاسمي الشيخة حور القاسمي والشقيقة التوأم لمؤسسها الراحل خالد القاسمي لتعلن عن تعاونها في هذا الموسم مع مصممة النسيج المقيمة في دبي هدية بدري، لتطلق عرضاً رقمياً يتجلى فيه الجمال الكامن في التكرار وفي أبسط أوجه الحياة.

وتستقي هدية بدري وحيها من افتتاحية القصائد الشعرية الجاهلية المعروف بالوقوف على الأطلال، فابتكرت خمس قطع أصيلة من السجاد ارتكزت عليها لتصميم ملابس هذه المجموعة، وتتراوح بين قمصان البوبلين التي تزدان بالكامل بنقشات رقمية، وبين المعاطف التي تطل بقصة استثنائية وتتناثر منها الخيوط المتدلية. كما تنفرد إبداعاتها الفنية بطبعات وتطريزات من زهرة الجهنمية، فضلاً عن كلمات مطبوعة زينت عدداً من قطع المجموعة وكتبتها الروائية المصرية رضوى عاشور في روايتها «أطياف».

سيشهد هذا الموسم على التشكيلة الأولى من القطع الأساسية التي لا تبطل موضتها وتوفر قطعاً مثالية لإضفاء لمسة من الأناقة على الإطلالات اليومية، ونذكر منها القمصان المحبوكة المزودة بأزرار أمامية مع الياقة الجامدة التي تشتهر بها العلامة، وقطع الجيرسيه المريحة بما فيها التيشيرتات وسترات الهودي والسراويل الرياضية.

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