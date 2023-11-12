«ساراي سبا» يطلق باقة للرجال تزامناً مع حملة «موفمبر» العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق النادي الصحي الفاخر «ساراي سبا» داخل منتجع «ماريوت» نخلة جميرا باقة فاخرة لعلاجات الصحة والعافية المصممة خصيصاً للعناية بالرجال، لدعم الحركة العالمية للتوعية بصحة الرجل الممتدة طوال شهر نوفمبر.

دعماً لحملة «موفمبر» السنوية المخصصة لصحة الرجال والتوعية بأخطر الأمراض التي تصيبهم، وخاصة سرطان البروستات، تعهد النادي الصحي الفاخر بالتبرع بنسبة 50 % من عائدات الباقة الأكثر تميزاً للعناية بالرجال لصالح مؤسسة «الجليلة».

تشمل الباقة الحصرية جلسة تدليك خاصة لمدة 60 دقيقة بجهاز «هيدرافيشيال» الملطف للبشرة، للمساعدة على استرخاء منطقة الظهر، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات الحاصلة على براءة اختراع لتدليك الجسم ومنحه العناية اللازمة، للحصول على بشرة أكثر ترطيباً وإشراقاً.

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