«أفينيوز ورلد» تطلق خدمات الدفع بدون حاجة للإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة التكنولوجيا المالية العالمية «أفينيوز ورلد إف زد إل إل سي» المملوكة بالكامل لشركة إنفيبيم أفينيوز المحدودة ومقرها الإمارات، عن تقديم حل الدفع من خلال رمز الاستجابة السريعة عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للتجار في سوق الإمارات الاستفادة من مشهد المدفوعات خارج استخدام الإنترنت، كونها تعتبر خطوة محورية واستراتيجية تمثل أول ظهور للشركة على الساحة الدولية لحلول الدفع خارج الإنترنت بدءاً من سوق الإمارات.

ويمكن تنزيل برنامج الدفع المبتكر هذا من متجر Google Playstore، ويمكنه تحويل أي جهاز محمول يدعم تقنية NFC إلى أجهزة نقاط بيع سهلة الاستخدام؛ ما يسمح بدفعات بسيطة بالبطاقة بنقرة واحدة فقط.

وتعد «أفينيوز ورلد إف زد إل إل سي» ثاني أكبر مجمع للمدفوعات غير المصرفية في الإمارات، وهي تمتلك وتدير العلامة التجارية للتكنولوجيا المالية «سي سي أفينيو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال آرون جيفاراج، نائب الرئيس للأعمال والعمليات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: «تدخل أفينيوز ورلد للمرة الأولى إلى مجال الدفع من دون اتصال بالإنترنت في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال عروض الدفع المبتكرة باستخدام رمز الاستجابة السريعة للتجار، وبالفعل تم التجاوب السريع معنا خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك مؤسسات مشهورة في دبي».

ومن جانبه قال فيشواس باتيل، المدير الإداري المشترك لشركة إنفيبيم أفينيوز: «إن دخول الشركة إلى مجال الدفع خارج الإنترنت في سوق الإمارات يعد خطوة ذكية من الناحية الاستراتيجية، كما أن هذه التسهيلات ستزيد بشكل كبير من القيمة التي تقدمها بوابة الدفع «أفينيوز ورلد» للتجار والعملاء، حيث سيعزز مكانة التاجر في مساحة قبول الدفع من دون اتصال بالإنترنت أيضاً».

وتمتلك العلامة التجارية لتجميع المدفوعات الرقمية لشركة إنفيبيم «سي سي أفينيو»، أكثر من 5000 عميل في الإمارات وحدها، منهم إعمار، وداماك، ونخيل، ولم تكتفِ بذلك فحسب، بل كان لها حضور كبير في الأسواق العالمية الرئيسية، التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

في السنوات الست الماضية، قامت «أفينيوز ورلد» بسلاسة بمعالجة إجمالي مثير للإعجاب بلغ 24.5 مليار درهم من المعاملات، حيث جمعت حصيلة كبيرة بلغت نحو 23.5 مليون معاملة حتى الآن. وشهدت هذه السنة المالية في شهر أغسطس إنجازاً تاريخياً للشركة، حيث حققت إنجازاً رائعاً في معالجة أكثر من مليار درهم في المعاملات خلال شهر واحد، وهو دليل كبير على نجاحها المستمر.

وفقاً لتقارير السوق المختلفة، أغلق سوق مدفوعات رمز الاستجابة السريعة العالمي في عام 2022 بتقييم قدره 11.2 مليار دولار أمريكي، فالتوقعات ليست أقل من رائعة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 16.9%، وبلغت ذروتها في تقييم مثير للإعجاب بأكثر من 55.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

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