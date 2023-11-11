«دي بي ورلد» تعلق عملياتها في أستراليا بعد حادث أمن سيبراني

المصدر: سيدني – وكالات

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أفادت «دي بي ورلد»، وهي أكبر مشغلي المحطات في أستراليا، أن الشركة أوقفت جميع عمليات محطات الموانئ بسبب ما تسميه «حادث الأمن السيبراني».

وقالت الشركة إنه تم تعليق العمليات حفاظاً على سلامة عملائها وموظفيها.

وقالت«دي بي ورلد» أستراليا في بيان صدر إلى وسائل الإعلام الأسترالية: «تعمل فرقنا بجد لاحتواء الموقف وتحديد التأثير على أنظمتنا وبياناتنا».

وأفادت الشركة بأنها تتعاون مع خبراء الأمن السيبراني وتقوم بإخطار السلطات المختصة بينما تواصل التحقيق في نطاق الانتهاك.

وبحسب ما ورد في البيان تم إيقاف العمل لجميع العمليات الساحلية في محطات الشركة في سيدني وملبورن، وبريسبان وفريمانتل، بعد اكتشاف الاختراق خلال نهار الجمعة 10 نوفمبر 2023.

وستعلن الشركة عن تفاصيل إضافية يوم السبت، حيث كانت يوم الجمعة تظهر رسائل تحذيرية على موقع الشركة.

وكانت عبارة «التحقق مما إذا كان الاتصال بالموقع آمناً» تظهر في بعض الصفحات على موقع موانئ دبي العالمية بأستراليا.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت السبت أن حادثاً على صلة بالأمن السيبراني وصفته بأنه «كبير» أصاب عدة موانئ في البلاد، وأنها بصدد العمل لتنسيق الرد.

وقالت وزيرة الداخلية كلار أونيل على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن الحكومة تنسق للرد على «هجوم سيبراني كبير يمس عدة موانئ أسترالية»، من دون أن تحدد عددها.

وتتعاون السلطات مع شركة «دي بي ورلد أستراليا» التي تتولى تسيير تلك الموانئ «لتقدير حجم أثر» الهجوم، وفق ما أضافت الوزيرة.

وتشغل «دي بي ورلد أستراليا» محطات للحاويات في موانئ ملبورن وسيدني وبريسبان وفريمانتل.

وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على إكس (تويتر سابقاً) أن هذه الهيئة تقدم النصح «والمساعدة التقنية» لشركة الموانئ.

وأضاف «إن الانقطاع يمكن أن يتواصل لعدة أيام، وسيكون له أثر على نقل البضائع والدخول والخروج من البلاد».

كما أعلن أن الحكومة سوف تعقد الأحد اجتماعاً مع الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهي هيئة للتنسيق تستدعيها السلطات في الأزمات.

فيما فتحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقاً في الحادث، وفق ما أشار كولدي. وعين هذا الأخير، وهو مسؤول سابق في سلاح الجو الأسترالي، منسقا للأمن السيبراني في يوليو بعد تعرض البلاد لعدة هجمات.

فقبل نحو عام سُرقت المعطيات الشخصية لأكثر من تسعة ملايين من مشتركي شركة الاتصالات أوبتوس في هجوم سيبراني، وهي واحدة من أهم شركات الاتصالات في البلاد.

الأسبوع الماضي أيضاً تعرضت الشركة نفسها لعطل ضخم لم تفسر أسبابه بعد.

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