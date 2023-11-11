14888 وحدة سكنية إجمالي محفظة 27 مشروعاً لـ«الدانوب العقارية» في دبي بقيمة 15.47 مليار درهم

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة الدانوب العقارية، شركة التطوير العقاري الخاصة الأسرع نمواً في دولة الإمارات، اليوم عن مشروع سبورتز، وهو برج أنيق مكون من 39 طابقاً سيوفر 1100 شقة في مدينة دبي الرياضية، بينما تكشف أيضاً عن أول مشروع جاهز للسكن، إليجانز.

والتي ستوفر 259 شقة ومنزلاً أنيقاً في قرية جميرا الدائرية، ومع هذين المشروعين الجديدين، ستصل محفظة مشاريع الدانوب العقارية إلى 14,888 وحدة موزعة على 27 مشروعاً، بقيمة تطويرية مجمعة تتجاوز 15.47 مليار درهم حتى الآن.

ويعد سبورتز هو المشروع السابع والعشرون الذي يعلن عنه المطوّر منذ دخوله سوق العقارات في يونيو 2014، والمشروع الثاني عشر الذي سيتم الكشف عنه خلال الـ22 شهراً الماضية. وجاء هذا الإعلان بعد بيع برجين من أصل ثلاثة أبراج لمشروع أوشنز، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر من هذا العام. ويعتبر سبورتز هو المشروع السابع لشركة الدانوب العقارية حتى الآن هذا العام.

وتضع سبورتز من دانوب معياراً جديداً في المشاريع العقارية مع وسائل راحة رياضية لا مثيل لها؛ ويضم مسبحاً أولمبياً ومنطقة الترامبولين وتنس الطاولة وتسلق الجدران ومساراً للركض في السماء، ويوفر تجربة ترفيهية لا مثيل لها. إضافة إلى ذلك، ستقدم سبورتز أيضاً التوجيه والتدريب كإحدى وسائل الراحة. سيمثل هذا المشروع التزام شركة الدانوب العقارية بنمط حياة نشط وحيوي لسكان دبي.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «يعكس الإطلاقان التزاماً قوياً لشركة الدانوب العقارية تجاه اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة».

«لا تزال العقارات واحدة من فئات الأصول الأكثر ربحية واستدامة للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي توفر عائداً مرتفعاً على الاستثمار».

«مع إليجانز، قمنا باختبار قطاع السوق الجاهز للانتقال بينما كانت جميع المشاريع الأخرى موجودة في السوق خارج الإنترنت. وهذا يعكس قدرتنا على بناء وتسليم المشاريع بمواردنا المالية ويجعل الدانوب العقارية واحدة من أكثر المطورين استدامة في هذا الجزء من العالم».

تأتي جميع منازل دانوب العقارية مع خطة سداد شهرية بنسبة 1% وأكثر من 40 وسيلة راحة، بعد الودائع الأولية - مما يجعل شراء المنزل وحيازته أكثر راحة وجاذبية وبأسعار معقولة.

ويمكن للعملاء في إليجانز حجز العقار عن طريق دفع 40% دفعة أولية ودفع المبلغ الباقي 1% شهرياً. ويمكنهم البدء في تحقيق عائد استثمار مضمون بنسبة 6% من العقارات المفروشة بالكامل، ويعد ذلك هو أول مشروع جاهز للسكن لشركة الدانوب العقارية يتم طرحه في السوق على الفور تقريباً.

وإضافة إلى إطلاق المشاريع وبنائها، ستقوم شركة الدانوب العقارية أيضاً بتسليم مشروعين هذا العام بما في ذلك جويلز وأوليفز كما أن معظم المشاريع التي تم إطلاقها في عامي 2022 و2023 تسبق الجدول الزمني للإنشاء والتسليم.

وأضاف ساجان: «سترتقي المنازل في سبورتز بنمط الحياة إلى مستوى جديد تماماً مع أحدث وسائل الراحة الرياضية التي لم يسبق لها مثيل والتي ستوفر أسلوب حياة فاخراً وأكبر من الحياة لأصحاب المنازل الذين سيتم تدليلهم بأفضل ما في ذلك».

وستكون الشقق داخل سبورتز وإليجامز منازل ذكية ومستدامة وستستهلك طاقة أقل - بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). تقدم شركة دانوب العقارية عقد بيع مبدئي فوري في الموقع وأيضاً تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات - خاصة لأولئك المؤهلين وفقاً لمعايير الاستثمار - الخاضعة لموافقة الحكومة.

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