6.9 مليارات درهم أرباح «ديوا» في 9 أشهر بنمو %6.8

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التشغيلية 6.8% إلى 6.9 مليارات درهم، أول 9 أشهر من 2023، وبلغت الإيرادات الموحدة 22.2 مليار درهم بزيادة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022 وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك 11.2 مليار درهم.

وحققت «ديوا» إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليارات درهم بزيادة 10.2% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وأرباحاً تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم بنمو 13.9% وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين «قبل الاستقطاعات» 5.2 مليارات درهم بنمو 9.9%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «حققت «ديوا» أعلى نمو في الإيرادات ربع السنوية والأرباح التشغيلية والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنحو 9.9%، وحققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية، تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء 8.8%، ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات، تشكل الطاقة المتجددة 17 % منها».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز