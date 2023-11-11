4.8 مليارات مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1% خلال الأسبوع الماضي بمكاسب 4.8 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بإعلان نتائج الشركات والبنوك القوية في الربع الثالث لعام 2023. وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 667.31 مليار درهم، أمس، من 662.46 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.40% إلى 9548.88 نقطة في 5 جلسات، ليربح السوق نحو 28 مليار درهم. وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 32.8 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.544 تريليونات درهم، أمس، منها 2.877 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي، و667.3 ملياراً للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة نحو 6.4 مليارات درهم خلال أسبوع، منها 4.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار في سوق دبي، بعد تداول 1.5 مليار سهم، عبر أكثر من 94.9 ألف صفقة. وعلى المستوى اليومي صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.01% إلى 3969.28 نقطة، في آخر جلسات الأسبوع.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 180 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مرتفعاً 4.4%، ليغلق عند 7.1 دراهم.

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