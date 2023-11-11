تعاون بين مركز دبي المالي العالمي وحكومة سيئول

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع حكومة مدينة سيئول لتعزيز أطر التعاون عبر الحدود ومشاركة أفضل الممارسات وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية بين دبي وسيئول.

وقع مذكرة التفاهم وهي الأولى من نوعها، كيم تاي كيون، نائب عمدة سيئول ومدير السياسة الاقتصادية في حكومة مدينة سيئول، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يتشارك كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز «يويدو» المالي في سيئول العديد من القواسم المشتركة والتوجهات المتماثلة، من أهمها المحور المتعلق بتعزيز الجيل القادم من الابتكار المالي بما يسهم في بحث تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع حكومة مدينة سيئول، فإننا نقدم إطاراً جديداً للتعاون بين دبي وسيئول نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو في النظامين الماليين، بينما نواصل تبادل الرؤى والجهود لتوثيق العلاقات والخبرات، في إطار الارتقاء بمستقبل القطاع المالي.

من جانبه، قال كيم تاي كيون، نائب عمدة سيئول ومدير السياسة الاقتصادية في حكومة مدينة سيئول: سنتعاون مع مركز دبي المالي العالمي و«يويدو»، المركز المالي الرائد في كوريا، للمساعدة في الحصول على رأس المال ودعم شركاتنا الناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

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