«مورو» يتعاون مع «سيسكو» لتعزيز حلول إنترنت الأشياء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيسكو»، لتعزيز قطاع حلول إنترنت الأشياء في الإمارات، من خلال توفير مجموعة واسعة من المزايا، التي تركز على خدمة المتعاملين، وذلك لضمان مستقبل رقمي آمن ومتطور.

ويهدف التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة للعملاء، من خلال الاعتماد على الخبرات والموارد التقنية للجانبين، بما يحقق نتائج إيجابية للعملاء، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، وعبدالإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج لدى شركة «سيسكو».

وسيمكن هذا التعاون بين «مورو» و«سيسكو» من الاستفادة من تقنية إنترنت الأشياء المقدمة من «سيسكو» لتطوير مجموعة منتجات وخدمات أكثر فعالية وابتكاراً لعملائها، وتعكس مذكرة التفاهم التزام مورو بالبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي، التي ستمكنها من استكشاف فرص جديدة للتطوير، والاستفادة من خبرة سيسكو العالمية.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»: من خلال هذا التعاون ستتم الاستفادة من حلول إنترنت الأشياء المقدمة من «سيسكو»، لتعزيز منتجاتنا واكتشاف إمكانات رقمية متطورة، كما سنسهم في تشكيل مستقبل تقنية إنترنت الأشياء لتزويد عملائنا بحلول متقدمة ومواكبة للمستقبل، قائمة على أحدث حلول إنترنت الأشياء.

من جانبه، قال عبدالإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج لدى «سيسكو»: يتمثل هدفنا في إعادة إنشاء حلول رقمية لتمكين الشركات، وقيادة الابتكار لتعزيز المستقبل الرقمي في الإمارات.

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